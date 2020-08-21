نقل إلى المستشفى لتخليصه من كوبرا التفت حول ذراعه

المصدر: هانوي - د ب أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن مواطناً فيتنامياً يبلغ من العمر 38 عاماً، نقل سريعاً إلى المستشفى، بعد أن تعرض للدغة ثعبان من نوع «ملك الكوبرا»، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، التف حول ذراعه.

وأفادت صحيفة «في إن إكسبريس» الإخبارية الفيتنامية، أن حالة الفيتنامي المصاب كانت خطرة، وقد تم وضعه في وحدة العناية المركزة.

وتعود الواقعة إلى يوم أول من أمس، عندما وصل فان تان تام إلى المزرعة، حيث اكتشف فجأة وجود الثعبان العملاق بجانب قدميه، وكرد فعل فوري حاول الإمساك به. ثم أفلت الثعبان من قبضته، وعضه في فخذه الأيمن ولف نفسه حول ذراعه ورقبته. فقام الرجل الذي لم يستطع التخلص منه، بالقبض بيده الأخرى على رأس الثعبان.

وسارع أشخاص كانوا قريبين من المكان بربط قطعة من القماش حول ساق الضحية، وغلق فم الثعبان بشريط لاصق.

وقال أحد الأطباء إن «المريض كان قادراً على التواصل بصورة طبيعية لدى وصوله إلى المستشفى، وتمكنا من فك الثعبان قبل أن نقدم للمصاب العلاج».

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