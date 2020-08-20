الاستعانة بمروحية لنقل بقرة

المصدر: دبي - البيان

في مشهد بدا غريباً ونادراً، حملت طائرة مروحية (هليكوبتر) بقرة مصابة، بوساطة حبال، ونقلتها إلى موقع آخر وهي متدلية في الهواء، ذلك في جبال الألب بسويسرا، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية». وفي حدث سنوي يعرف باسم «بودنفارت»، ينقل رعاة المواشي في جبال الألب قطعانهم من مناطق مرتفعة إلى مناطق أقل ارتفاعاً، وهو ما حدث الثلاثاء في ممر «كلاوزن» في سويسرا.

وساق الرعاة نحو ألف بقرة من أعلى إلى أسفل، باستثناء واحدة مصابة لا تقوى على السير مع قطيعها، ما اضطرهم لاستدعاء طائرة هليكوبتر لهذه الغاية.

ونشرت وكالة الصور الصحافية الأوروبية صوراً للبقرة، التي بدت كما لو كانت طائرة في الهواء، أثناء نقلها للحاق برفيقاتها في الرحلة السنوية المعتادة.

وقال الراعي، أمبروس أرنولد، لصحيفة «ليماتالير زيتونغ»، إن نقل البقرة المصابة بهذه الطريقة كان «اختصاراً فعّالاً».

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