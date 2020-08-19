ثلاجات عملاقة «بالطاقة الشمسية» تدعم المزارعين

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ابتكر رائد أعمال نيجيري ثلاجات عملاقة تعمل بطاقة الأشعة الشمسية في ريف نيجيريا للحد من تلف المنتجات الغذائية، ومساعدة صيادي الأسماك والمزارعين على مضاعفة أرباحهم بنسبة قد تصل إلى %25. وقد حاز، نياميكا سي اكيغونو، على غرار كل الابتكارات التي تعالج مشكلات عدة، على عدد من الجوائز على ابتكاره الرائد، «كولد هبس».

ووفقاً لموقع إخباري كندي، ما يصل إلى 6 آلاف طن من الأسماك يجري حصادها كل يوم من دلتا النيجر، لكن نظراً للمناخ الاستوائي يباع فقط ألفي طن من تلك الأسماك طازجة، والأمر نفسه فيما يتعلق بمنتجات الفواكه والخضار التي يمكن حفظها من التلف بأقصى حد يومين وسط الحرارة والرطوبة في تلك الدولة الواقعة غرب أفريقيا.

لكن ثلاجات إكيغونو المصممة تحديداً للمناطق خارج الشبكة الكهربائية، توظف ألواحاً شمسية على سطحها لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل الوحدات في جميع الظروف الجوية، فضلاً عن توفير تبريد مستقل موثوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يحد من التلف ويؤدي إلى زيادة كبيرة في الأرباح.

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