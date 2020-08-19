دورات مياه عامة شفافة تتحول معتمة فور إغلاقها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

قد يثير تصميم دورات المياه العامة التي تم افتتاحها في حدائق طوكيو، أخيراً، القلق الشديد لدى مرتاديها، فحجراتها شفافة تماماً ويمكن رؤية كل شيء من الخارج، لكن مبتكريها يعدوننا، برغم ذلك، بالراحة التامة!

تفيد صحيفة «غارديان» البريطانية بأن تلك المراحيض الشفافة التي أنشأها المهندس المعماري الحائز جائزة بريتزكر، وأكثر من عشرة من المصممين الرائدين، مصنوعة من «الزجاج الذكي» الملون الذي يصبح معتماً عند شغر المقصورة من الداخل.

كان قد تم افتتاحها هذا الشهر في خمسة مواقع في حي شيبويا بالعاصمة كجزء من مشروع دورات مياه طوكيو، الذي تنظمه مؤسسة نيبون غير الربحية.

أوضحت مؤسسة نيبون، صاحبة المشروع، أن هناك نوعين من المخاوف بشأن دورات المياه العامة، بوجه خاص تلك الموجودة في الحدائق، أولاً ما إذا كانت نظيفة من الداخل، وثانياً ما إذا كان هناك شخص ينتظر في الداخل سراً.

وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، تتيح الجدران الزجاجية الخارجية للمقصورات والتي تتحول إلى معتمة بعد إغلاق الباب بالمفتاح، للمستخدمين تفحص ما في الداخل، مشيرة إلى أن تلك المقصورات تضيء في الليل، مثل فانوس جميل.

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