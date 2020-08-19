فك أسر اثنين من «إنسان الغاب»

المصدر: (جاكرتا - رويترز)

قالت مجموعة معنية بحماية البيئة، إنه جرى إنقاذ اثنين من حيوانات إنسان الغاب المهددة بالانقراض بشدة، من الأسر في جزيرة جاوة الإندونيسية، وإرسالهما إلى مركز إعادة تأهيل في جزيرة بورنيو.

ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة الدولية لإنقاذ الحيوانات، فقد كان «شمشون» و«بوبوي»، وكلاهما ذكر، ويقدر أنهما يبلغان من العمر حوالي 20 عاماً، يعانيان من سوء التغذية عندما نقلا من مدينة للملاهي ومنزل عائلي خاص. وذكرت المنظمة الدولية لإنقاذ الحيوانات أن الحيوانين اللذين كانا محتجزين في قفصين، أُرسلا إلى مركز إعادة تأهيل في كيتابانج.

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