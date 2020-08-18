جدارية تنقي الهواء بما يعادل 720 شجرة

المصدر: إعداد: نهى حوا

تمكّن رسامان محليان في مدينة وارسو ببولندا من رسم جداريّة ضخمة، قادرة على التهام الضباب الدخاني، وتنقية الهواء بما يعادل 720 شجرة. وصنع الفنانان البولنديان ماسيك بولاك وداويد ريسكي جدارية «دوّار الشمس»، باستخدام طلاء محفز ضوئي مع ثاني أكسيد التيتانيوم الذي يجذب الملوثات المحمولة جوّاً قبل تحويلها إلى نترات غير ضارة من خلال عملية كيميائية.

ووفقاً لموقع إخباري، تعد وارسو بين أحدث المدن التي تتبنى مشروعات فنية عامة للمساهمة في الحد من تلوث الهواء، ضمن حملة «سيتي فورستس»، التي أفيد بأن جدارياتها التي سوف تنتشر عبر بلدان عدة ستقوم بعمل 3 آلاف شجرة.

وصمَّمت الجدارية بتنظيم من شركة الملابس الرياضية «كونفرس»، وهي تصور مجموعة من أزهار دوّار الشمس مع وجه مبتسم وسطها. أما رسمها فتم من قبل مركز للفنانين المحليين يدعى «استديو غوود لوكينغ»، على واجهة مبنى مقابل محطة مترو، وقد كتب وسط الأزهار الرسالة الإيجابية التالية: «لنعمل معاً للإبداع من أجل المستقبل»، وذلك بهدف الإلهام على التغيير والترحيب بالأشخاص العائدين الى الشوارع بعد فترة العزل المنزلي بسب (كوفيد 19).

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