قطة «تهاجر» من تونس إلى ألمانيا

المصدر: (ميونخ - د ب أ)

ذكرت الشرطة الألمانية، أمس، أن قطة تونسية انتهى بها المطاف في ألمانيا، بعد أن علقت داخل حاوية شحن، في رحلة استثنائية نقلتها إلى ما وراء البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة أونترفرانكن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، حيث عثر على القطة: «ربما قفزت على مقطورة في تونس».

وعبرت القطة البحر واليابسة لينتهي بها المطاف في شركة ألمانية، حيث اتصل موظفون بالشرطة بعد سماع ضوضاء داخل الحاوية.

وعثر ضباط الشرطة على القطة، وعلى الرغم من الشعور بالعطش والجوع، إلا أن القطة اجتازت الرحلة غير المقصودة بحالة جيدة.

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