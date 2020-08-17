السيول تجرف عبوّة ناسفة من اليمن إلى السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى أمس الأحد بلاغًا عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى السعودية، وفق "سبق".

وتفصيلاً، أوضح "الغامدي" أنه تم على الفور توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجل أية إصابات في الموقع.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز