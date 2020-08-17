«كمامة» ذكية تحلل الهواء الذي نتنفسه

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

طور فريق من الباحثين في الصين كمامات ذكية يمكنها تحليل الهواء الذي يتنفسه المستخدم، ما يسمح برصد المؤشرات الحيوية للأمراض التنفسية المختلفة على نطاق واسع.

ومن المعروف أن الهواء الذي يستنشقه الإنسان يحتوي على مركبات متطايرة وغير متطايرة، داخل نقاط مائية متناهية الصغر، ويمكن أن تكشف بعض هذه الجزيئات معلومات صحية مهمة، تساعد على تحديد إصابة المستخدم بأمراض معينة، أو كيفية تفاعل الجسم مع بعد أصناف الدواء.

ويأتي هذا الاختراع في إطار سباق الابتكارات المتنوعة، بين دول العالم، والمؤسسات ولجهات كافة، بهدف العثور على أجدى اللقاحات وأدوات الوقاية من «كورونا».

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