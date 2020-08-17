«حياة الحدائق» في لقطات ساحرة وتفاصيل دقيقة

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أعلنت المسابقة السنوية لمصور الحدائق العالمي، أخيراً، عن الفائزين بمسابقة ماكرو للفنون 2020. وتطرح المؤسسة المسؤولة عن المسابقة بالشراكة مع الحدائق النباتية الملكية في كيو بلندن عدداً من المسابقات التي تدور حول موضوع معين على امتداد العام.

وكان مطلوباً من المصورين الفوتوغرافيين في مسابقة ماكرو للفنون أن يلتقطوا اللحظات الساحرة لأشياء دقيقة داخل الحدائق الموزعة في جميع أنحاء العالم. وجاءت الصور غنية بالألوان والتفاصيل والقوام في عالم من الكائنات الدقيقة غير المرئية بالعين المجردة.

وبرزت مجموعة واسعة من اللقطات الساحرة لعالم مخفي من حياة الحدائق. وصل العديد منها إلى مرحلة النهائيات، سيما صورة «الزهرة الدوامة» لبرونو ميليتيللي من ساو باولو البرازيلية، و«زنبقة قوس قزح» لإكاترينا ليونتي من سولت لايك سيتي في يوتاه بالولايات المتحدة، إضافة إلى صورة «استراق النظر من النافذة» وبطلها ضفدع صغير يطل برأسه من فتحة في ورقة خضراء تمكن مينغوي يوان في جبال دابي الصينية ببراعة من التقاط سحر اللحظة من تحت الورقة، حيث ظل الضفدع ورأسه وعينه الكبيرة وكأنها تسترق النظر.

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