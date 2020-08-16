ذوبان الكتل الجليدية يتجاوز نقطة اللاعودة

المصدر: (دبي - البيان)

تجاوز ذوبان الكتل الجليدية حول جزيرة غرينلاند نقطة اللاعودة، وسيستمر الغطاء الجليدي في تلك المنطقة بالانكماش، حتى إذا توقفت التغيرات التي يتعرض لها حالياً مناخ الأرض.

وجاء في مقالة نشرتها المجلة العلمية «نايتشر كومينيكيشن»، أن الباحثين أجروا عمليات استشعار للكتل الجليدية لتحديد التوازن بين الكمية الواردة للغطاء الجليدي في غرينلاند، وتناقض وتصريف هذا الغطاء. واتضح أن تساقط الثلوج السنوي لم يعد بإمكانه تعويض الخسائر الناجمة عن ذوبان الجليد.

وقالت المقالة: «اعتباراً من العقد الأول من القرن الحالي ، وعلى مدى 6-5 سنوات، زادت كمية الجليد الذائب بشكل كبير».

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