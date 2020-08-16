متاجر ومطاعم للفئران فقط

المصدر: (دبي - البيان)

يوجد عالم موازٍ لا يصلح إلا للفئران في مدن بأنحاء السويد وفرنسا وجزيرة مان، وهذا العالم عبارة عن مطاعم ومحلات موسيقى وصيدليات، بأحجام مصغرة، محشورة في نوافذ موجودة على مستوى الأرض في الشوارع بجوار نظيراتها من الحجم البشري.

ويعود العالم الرائع إلى مجموعة تسمى نفسها «أنوني ماوس»، كانت قد بدأت في صياغة هذه المشاهد الساحرة بدءاً من ربيع 2016.

وفي إشارة إلى العلاقة التكافلية بين الفئران والمشاة في الشارع، فإن المجموعة تعيد تحويل الأشياء التي يرميها المارة لأغراض مختلفة، فتحول غطاء قنينة، على سبيل المثال، إلى كرسي أو علبة كبريت إلى طاولة.

يفيد موقع «كولوسال»، عن وجود 25 مجسماً من هذا النوع في أوروبا حالياً، وهي تستوحي إلى حد كبير من حكايات وأفلام الفنانة السويدية، غاستريد ليندغرين، والكاتبة الإنجليزية بياتريكس بوتر، وأفلام المخرج الأمريكي دون بلوث ومجموعة ديزني. وقد أفادت المجموعة التي صممت المشاهد: «اعتقدنا أنها سوف تجلب القليل من الفرح للمارة، لكنها تحولت إلى شيء أكبر. لكن هذا مجرد جزء من المتعة».

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