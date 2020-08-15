مايكل جوردان يحقق رقماً قياسياً جديداً

المصدر: نيويورك - أ ف ب

بيع حذاء رياضي انتعله أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان بمبلغ 615 ألف دولار، محطماً رقماً قياسياً لحذاء آخر لنفس اللاعب قبل أشهر، بحسب ما أعلنت دار «كريستيز» للمزادات أول من أمس.

ويحمل الحذاء اسم «إير جوردان 1 هايز» انتعله النجم الأمريكي في مباراة استعراضية في إيطاليا عندما سدد كرة حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.

وقالت كايتلين دونوفان، مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في «كريستيز» التي نظمت المزاد مع متاجر «ستاديوم غودز»: «هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء».

سجل جوردان 30 نقطة في تلك المباراة مرتدياً الحذاء البالغ قياسه 13,5، وبالألوان الأحمر والأسود والأبيض لفريقه شيكاغو بولز.

وكان حذاء «إير جوردان 1» الذي صممته شركة «نايكي» عام 1985 والموقع من قبل نجم بولز، بات الأغلى في التاريخ في مايو الماضي، بعد أن بيع في مزاد علني في دار «سوثبيز» بقيمة بلغت 560 ألف دولار.

ويعتبر حذاء «إير جوردان 1» أول نموذج صممته «نايكي» خصيصاً لجوردان وقد انتعله في موسمه الأول في «إن بي إيه»، حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتوّج بلقب الدوري في ست مناسبات بين 1991 و1998.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز