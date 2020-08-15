«ناسا» تنشر صورة لقمر المريخ «فوبوس»

المصدر: دبي - البيان

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» صورة متعددة الألوان لقمر المريخ الذي يحمل اسم «فوبوس»، والذي ظهر كأنه «حلوى» تطفو في الفضاء، حسب موقع «روسيا اليوم».

وتستمر مركبة الفضاء «مارس أوديسيه» التابعة للوكالة في الدوران حول المريخ منذ إطلاقها في عام 2001، وإرسال صور مذهلة إلى الأرض تُظهر آخرها قمر المريخ فوبوس، الذي يبلغ عرضه نحو 15 ميلاً (نحو 25 كم)، يمر بدورة القمر الطبيعية، تماماً مثل قمرنا، بما في ذلك الهلال المتزايد، والأحدب المتناقص، ​​ومرحلة القمر الكامل (البدر). وباستخدام نظام التصوير الحراري للانبعاثات على متن المركبة الفضائية، تمكنت ناسا من قياس درجة حرارة «فوبوس».

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