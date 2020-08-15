روسيا تزود قسمها في محطة الفضاء بالإنترنت

المصدر: دبي - البيان

كشفت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا، أن الخبراء في البلاد، سينتهون العام الجاري من اختبار منظومة لتزويد القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية بالإنترنت، حسب موقع «روسيا اليوم».

وجاء في بيان صادر عن الشركة الروسية: «اختبارات المنظومة الخاصة بتزويد القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية بشبكة إنترنت من المفترض أن تنتهي في الربع الثالث من العام الجاري».

وتشمل المنظومة معدات إرسال أكدت الاختبارات التي أجريت قدرتها على تبادل البيانات مع القسم الروسي في المحطة عبر أقمار Luch بسرعة 180 كيلوبايت/‏‏‏ثانية».

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