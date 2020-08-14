إبداعات شارلوت الأمريكية عبر «غوغل للثقافة والفنون»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بات بإمكان الأشخاص، اليوم، من جميع أنحاء العالم، وبمساعدة محرك «غوغل»، الاستمتاع بتجربة ثقافية، تضم الماضي والحاضر لمدينة شرلوت الأمريكية من حواسيبهم الخاصة. وسيعرض موقع «غوغل للثقافة والفنون» أكثر من 3000 تحفة وعمل فني، من خلال قصص مواكبة من بعض مؤسسات المدينة.

الموقع الذي أطلق في أوروبا العام الماضي، تم تصميمه للإضاءة على النسج الاجتماعية المكونة لأسس هويات المدن من حول العالم. وتشكل شراكة «غوغل» مع مدينة شارلوت محطة مهمة، لأنها المدينة الأولى في الجنوب الأمريكي، التي تتم الإضاءة عليها والثالثة في الولايات المتحدة.

ويقول سيمون دولاكروا، المسؤول الأمريكي عن «غوغل للثقافة والفنون»: «نأمل أن يشعر أبناء مدينة شارلوت بالفخر فعلياً لوجود الصفحة على موقع «غوغل». هناك مؤسسات فنية من الطراز العالمي من المشوق رؤيتها تجتمع لتسليط الضوء على هوية مدينة شارلوت».

وعادة ما يختار دو لا كروا وفريقه بعناية المدن الممتدة عبر البلاد، التي نادراً ما تحظى فنونها بالاهتمام.

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