كلبة جمركية تحبط تهريب ربع مليون يورو

المصدر: فرانكفورت - أ ف ب

تمكنت كلبة الأثر آكي التي تستخدمها السلطات الجمركية في مطار فرانكفورت الألماني من ضبط ربع مليون يورو في أمتعة المسافرين خلال بضعة أيام.

فبين نهاية يونيو ومطلع يوليو المنصرمين، ضبطت هذه الكلبة البالغة تسع سنوات وهي من نوع «بلجن شيبرد» (الراعي البلجيكي)، مبالغ نقدية تصل قيمتها الإجمالية إلى 247.280 يورو، لم يصرّح عنها أصحابها وهم نحو 12 مسافراً، على ما أعلن مكتب الجمارك في مطار فرانكفورت.

وكانت هذه المبالغ مخبأة في حقائب يد وكتف وفي الجيوب الداخلية لسترات وسواها. ومن أبرز ما ضبطته آكي، المدربة على اقتفاء أثر المبالغ النقدية فحسب، مبلغ 52 ألف يورو في حقيبة بطن أحد المسافرين.

يذكر أن المسافرين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ملزمون التصريح عن أي مبلغ يفوق العشرة آلاف يورو.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز