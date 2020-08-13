متجر أشرطة فيديو يغدو وجهة سياحية شعبية

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

يقدم آخر متجر من سلسلة «بلوكباستر» في العالم لمن يحنّ إلى زمن تأجير أشرطة الفيديو، فرصة السفر عبر الزمن من خلال المشاركة في أمسيات بملابس النوم وعيش أجواء التسعينيات من القرن الفائت.

وتتيح هذه التجربة المتاحة عبر منصة «إير بي أن بي» العودة بالزمن في المتجر الوحيد المتبقي لتأجير أشرطة الفيديو، الموجود في أوريغون شمال غرب الولايات المتحدة. ويمكن من خلال دفع أربعة دولارات لليلة الواحدة، تحويل المتجر إلى غرفة جلوس «مع كنبة قابلة للطي ووسائد للجلوس بارتياح».

هذا المتجر الواقع في مدينة بند هو آخر معاقل هذه السلسلة التي كانت تضم تسعة آلاف نقطة بيع حول العالم.

غير أن إمبراطورية «بلوكباستر» انهارت سريعاً مع ظهور منصات البث الحي خصوصاً «نتفليكس». لكن سكان مدينة بند بقوا أوفياء لهذا المتجر.

واستحال المتجر هذا وجهة سياحية شعبية، إذ توافد كثيرون في السنوات الأخيرة على الموقع لالتقاط صور ذاتية من الخارج.

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