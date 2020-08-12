رفائيل غيّر شكل أنفه عندما رسم نفسه

المصدر: (روما - رويترز)

يبدو أن رسام عصر النهضة الشهير رفائيل لم يكن يحب شكل أنفه، فاستبدله بنسخة محسنة في لوحته الذاتية. هذا ما توصل إليه علماء في جامعة روما، وضعوا تركيباً ثلاثي الأبعاد لوجه الرسام الإيطالي معتمدين على قناع من الجبس لجمجمته أُعد في عام 1833.

وفي ذلك العام، تم لآخر مرة استخراج الرفات التي يعتقد أنها رفات رفائيل الذي بجّله معاصروه لأنه يسعى للكمال في كل أعماله. وتوفي رفائيل في روما عام 1520 عن 37 عاماً، بعد إصابته بالتهاب رئوي على الأرجح ودفن في البانثيون في روما.

وعادة ما تظهر لوحة رفائيل الذاتية في معرض أوفيتسي في فلورنسا، لكنها الآن في روما للمشاركة في معرض بمناسبة مرور 500 عام على وفاته. ورسم رفائيل نفسه قبل نحو 15 عاماً من وفاته، وكان حينها حليق الوجه. ويظهر في اللوحة أنف معقوف بشكل أكبر، وظهر أيضاً في أعمال أخرى رسم فيها رفائيل نفسه.

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