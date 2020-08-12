معلومات خاطئة عن «كورونا» أودت بالآلاف

المصدر: (سيدني - د ب أ)

كشفت دراسة طبية أن المعلومات الخاطئة حول فيروس «كورونا» تسببت في وفاة آلاف الأشخاص ودفعت الآلاف إلى طلب الرعاية الطبية. وقام فريق من العلماء من دول من بينها أستراليا واليابان وتايلاند بتحليل بيانات تم جمعها بين ديسمبر 2019 وأبريل الماضي، لغرض الدراسة التي جرى نشرها في «أمريكان جورنال أوف تروبيكال ميديسن آند هايجين».

وأظهرت البيانات أن نحو 800 شخص لقوا حتفهم بسبب شرب الكحول عالي التركيز لتطهير أجسادهم، فيما تم نقل 5900 شخص إلى المستشفيات بعد تناول الميثانول، وفقد 60 شخصاً بصرهم لاحقاً.

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