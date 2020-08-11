هندي يستعيد محفظته المسروقة بعد 14 عاماً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أضاع رجل من مومباي محفظة نقوده عام 2006 أثناء رحلته على متن قطار، لتعثر الشرطة عليها بعد 14 عاماً وتعيدها مع جزء من المبلغ الذي كان بداخلها.

وقد فقد هيمانت بادالكار محفظته خلال رحلة محلية له بين محطة قطار جاتاراباتي شيواجي وبانفيل وفقاً لمسؤول في شرطة السكك الحديد الحكومية، نقلاً عن مواقع إخبارية هندية.

وفي أبريل من هذا العام، تلقى هيمانت اتصالاً هاتفياً من الشرطة تعلمه أنه تم العثور على محفظته.

إلا أنه لم يتمكن من تسلُّمها بسبب الحظر المفروض من جراء كورونا، لكن مع تخفيف القيود توجه بادالكار لاستعادة محفظته.

وقال معلقاً: "لقد كان في محفظتي في ذلك الوقت مبلغ 900 روبية من ضمنها ورقة عملة من فئة 500 روبية التي سحبت فيما بعد من التداول، وقد أعادت الشرطة مبلغ 399 روبية بعد اقتطاع مبلغ 100 روبية من أجل الطوابع والمعاملات الورقية، وأبلغتني أنها ستعيد المبلغ المتبقي بعد استبدال ورقة العملة بأخرى جديدة".

وأعلنت الشرطة من جهتها أنها كانت قد ألقت القبض على سارق المحفظة منذ فترة.

واعتبر بادالكار نفسه محظوظاً باستعادتها بعد 14 عاماً على فقدانها.

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