أطول ناطحة «مسبقة الصنع» في سنغافورة

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

سترتفع أطول ناطحة سحاب «مسبقة الصنع» في سنغافورة، على أن تتم عملية تجهيزها في ماليزيا. ووفقاً لشبكة تلفزيون «سي إن إن» الأمريكية، ستتكون ناطحة السحاب، من برجين بارتفاع 192 متراً، مع 988 شقة وما يقرب من 3 آلاف وحدة مكدسة رأسياً، على أن يجري بناء أجزاء كبيرة من هياكل البرجين على الحدود مع ماليزيا، قبل نقلها إلى سنغافورة المكتظة سكانياً.

وأفادت شركة «إي دي دي بي» التي تقف وراء المشروع السكني المسمى «أفينيو ساوث ريزيدنس»، أن البرجين سيتم بناؤهما بطريقة معروفة باسم «البناء الحجمي الجاهز المسبق الصنع»، وأن طريقة البناء تلك تتسم بكثافة عمالية أقل، ويمكنها أن تساعد في تقليل النفايات وتلوث الضوضاء.

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