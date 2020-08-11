ساحر بترخيص رسمي في نيوزيلندا

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ليس مستغرباً أن يصادف المرء في كرايستشيرش بنيوزيلندا، شخصاً يجول الشوارع بثوب السحرة، وقد اعتمر قبعة مدببة وارتدى ثوباً أسود طويلاً، ذلك أن لمدينة كرايستشيرش ساحراً معيناً رسمياً يتقاضى أجراً، حتى إنه يملك رخصة قيادة سيارة صادرة باسم «ساحر».

وهذا الساحر يظهر ليس فقط في الهالوين أو للمشاركة في حفلة تنكرية، وفقاً لشبكة تلفزيون «سي إن إن»، بل يمكن مشاهدته يتناول قهوته الصباحية في المقاهي، وقد توقف عن لفت الأنظار بعد أن بات منظراً مألوفاً بالمدينة، بل حتى شخصية معروفة إلى درجة أنه حاز تصنيفاً في موقع تريب أدفيزور «أربعة من أصل خمسة نجوم».

ومنذ عام 1988، يتقاضى الساحر، المدعو إيان بركبيري تشانل، 10400 دولار أميركي سنوياً، من قبل مجلس مدينة كرايستشيرش.

انتقل الساحر المولود في بريطانيا إلى نيوزيلندا في السبعينيات، وهو حائز شهادة في العلوم الاجتماعية وعلم النفس، وكان قد عمل سابقاً ضابطاً في سلاح الجو الملكي بكندا، وأستاذاً زميلاً في جامعة نيو ساوث ويلز بسيدني. وهناك بدأ ما يدعوه «ثورة المرح» التي تهدف لجلب الحب والمنطق والترفيه للعالم. ثم بعد أن فقد وظيفته في الجامعة، منح منصب أول ساحر رسمي لجامعة نيو ساوث ويلز.

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