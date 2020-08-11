استئناف أعمال حفائر بعثات الآثار المصرية

المصدر: (الأقصر - د ب أ)

استأنفت بعثات الآثار المصرية أعمال حفائرها في أربع مناطق، بعد توقفها إثر أزمة فيروس «كورونا».

وقال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية، في تصريحات أمس، إن بعثات الآثار المصرية، بدأت أعمالها اعتباراً من اليوم (أمس)، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية المقررة بشأن مكافحة فيروس «كورونا».

وأوضح أن أعمال حفائر بعثات الآثار المصرية العاملة برئاسته، استؤنفت في مناطق تونا الجبل في المنيا، ومنطقتي آثار صقارة والأهرامات بالجيزة، بجانب منطقة العساسيف غربي الأقصر.

وأشار إلى أن استئناف الأعمال جاء بعد توقف كل الحفائر منذ شهر أبريل الماضي، عقب ظهور جائحة «كورونا».

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