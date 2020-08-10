ذكاء اصطناعي يكتب الشعر ويؤلّف نصوصاً مسرحية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

يعمل باحثون من جامعة تشارلز ومسرح سفاندا وأكاديمية فنون التمثيل في جمهورية التشيك على مشروع مثير للاهتمام يتعلق بالدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة وفن المسرح من جهة أخرى.ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأليف عرض مسرحي مبتكر، ومن المتوقع إزاحة الستار عن العرض الأول لهذه المسرحية في يناير 2021، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في التكنولوجيا.

ويقول رودولف روسا، وهو أحد الباحثين المشاركين في المشروع، إن الهدف المنشود هو تأليف نص مسرحي يمكن تقديمه من خلال فرقة مسرحية محترفة، وأشار إلى ضرورة الانتهاء من عملية التأليف بحلول سبتمبر المقبل حتى يكون هناك وقت كافٍ لأداء البروفات وإجراء الاستعدادات المسرحية المختلفة لتقديم العمل.

وأضاف أنه بالرغم من أن فريق الدراسة يهدف إلى تطوير منظومة حوسبية لتأليف النصوص المسرحية، «إلا أننا بحاجة إلى نص واحد في الوقت الحالي».

ويستخدم فريق الدراسة لغة برمجة تحمل اسم «جي.بي.تي 2»، وقام بتغذيتها بعدد كبير من النصوص الأدبية باللغة الانجليزية من خلال الإنترنت. وتستطيع هذه اللغة استكمال النصوص المنقوصة وتطوير الأفكار الأدبية المختلفة.

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