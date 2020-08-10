حيوانات عملاقة من الليغو في محمية بريطانية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مئات الحيوانات والطيور البرية تعج بها محمية مارتن مير للطيور البرية والأراضي الرطبة في مقاطعة لانكشر البريطانية هذا الصيف، إلا أن ثمانية ستطالع الزوار بحجم عملاق مصنوعة من قطع الليغو.

وقد استوحيت الشخصيات المبهجة من أنواع حقيقية موجودة في محمية بورسكوف للأراضي الرطبة. وترتفع النماذج الليغوية بطول يصل إلى متر ونصف المتر وتعرض بالقرب من الحيوانات الحقيقية. ويقول نيك بروكس في الإطار: «إننا نشعر بالحماسة كثيراً لاستقبال تلك المنحوتات المذهلة في الربيع. الشخصيات كلها رائعة للغاية لا سيما الضفدع الذي استغرق صنعه 244 ساعة عمل».

وتضم لائحة المنحوتات التي صممت خصيصاً للمحمية كلاً من البوم سام قصير الأذنين الذي صنع من 37،884 قرميدة، والقندس لوتي الذي استغرق بناؤه 120 ساعة عمل. ويستمتع الزوار كذلك بمنحوتات اليعسوب وطائر الرفراف وحيوانات أخرى.

ويشير بروكس إلى أن استكشاف الأراضي الرطبة لمحمية مارتن مير والاستمتاع بالمنحوتات شيء ممتع للعائلة والأطفال.

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