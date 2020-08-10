حفرت نفقاً لتهريب ابنها السجين فصارت خلف القضبان

المصدر: (دبي - البيان)

اعتقلت السلطات امرأة تبلغ من العمر 51 عاماً، بعد اكتشاف نفق كانت تحفره تحت الأرض قرب جدران أحد السجون في أوكرانيا، بهدف مساعدة ابنها المدان في جريمة قتل، على الفرار، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

واستأجرت المرأة، التي لم تذكر الشرطة اسمها، منزلاً قريباً من السجن، مطلع أغسطس الجاري.

وكانت المرأة تبقى طيلة ساعات النهار داخل المنزل الذي استأجرته لهذا الغرض، ولا تخرج منه إلا في الليل من أجل الحفر فقط.

واستخدمت المرأة أدوات بدائية لحفر نفق بعمق 3 أمتار وطول 10 أمتار، وكانت تعمل وحدها بشكل يومي بمجرد أن يحل الليل على المكان. وعملت لمدة 3 أسابيع على الأقل في حفر النفق، وكانت على وشك الوصول إلى جدران السجن، لكن الشرطة اكتشفت الأمر قبل وصولها إلى هدفها، واعتقلتها.

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