قاد عربته إلى الخلف فقتل ابنه الرضيع

المصدر: (دبي - البيان)

قُتل رضيع، على يد والده إثر واقعة تفطر القلب حدثت خلال إجازة الأسرة في إسبانيا، حيث توفي رضيع يبلغ عمره 18 شهراً، بعدما دهسه والده بالخطأ بسيارته حين كان في طريقه للخروج بالسيارة.

وحدثت المأساة عندما عكس الوالد، الذي لم يتم ذكر اسمه، اتجاه سيارته ذات الدفع الرباعي، متجهاً بالخلف إلى خارج فيلا مستأجرة لقضاء العطلات في كونيل دي لا فرونتيرا بالقرب من قادش، بجنوب غربي إسبانيا، حيث كانت العائلة تقيم مع أصدقاء.

وهرع والد الطفل بنقله في محاولة لإنقاذه، حيث اتجه إلى مستشفى «بويرتو ريال» القريب، لكنه توفي بعد وقت قصير من وصوله، وفق ما نقل موقع «ديلي ميل».

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