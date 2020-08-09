طلاء ذكي للنوافذ يمنع الحرارة ويوصل الكهرباء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تمكنت ناطحة سحاب «إمباير ستايت» في نيويورك من خفض استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون، عن طريق تثبيت زجاج ذكي على النوافذ، لكن تكلفة الزجاج الذكي بقيت مرتفعة، مما حال دون استخدامه على نطاق أوسع، الآن يفيد معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا بأستراليا، عن ابتكار جديد لطلاء بخاخ شفاف، يمتاز بفعالية أكبر من حيث التكلفة وإداء مماثل، يمكن إضافته إلى النوافذ لمنع الحرارة وتوصيل الكهرباء، وهو قادر على خفض تكلفة النوافذ الذكية الموفرة للطاقة والزجاج المقاوم للحرارة بشكل جذري.

الطلاء بالرش رقيق للغاية ويضاهي أداء معايير الصناعة الحالية للأقطاب الكهربائية الشفافة، وفقاً لموقع إخباري كندي.

ويعرف أن تلك الأقطاب الكهربائية الشفافة، تجمع بين أفضل خصائص الزجاج والمعادن في مكون واحد، وهو طلاء نقي عالي التوصيل يسمح بمرور الضوء، لكن تصنيع تلك الطلاءات، وهي مكونات رئيسية في النوافذ الذكية وشاشات العرض التي تعمل باللمس، وإضاءة الليد والألواح الشمسية، يجري حالياً من خلال علمية، تستغرق وقتاً طويلاً، ومواد خام باهظة الثمن.

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