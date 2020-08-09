الدوار يزيد خطر الخرف

المصدر: (دبي - البيان)

يقول الخبراء إن الأشخاص الذين يصابون بالدوار عند الوقوف، قد تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالخرف، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «ذي صن» البريطانية.

ويأتي الدوار من انخفاض مفاجئ في ضغط الدم. ووجدت الدراسة الجديدة صلة بين الدوار والخرف فقط لدى الأشخاص الذين يعانون انخفاضاً في ضغط الدم الانقباضي.

وأولئك الذين يعانون انخفاض ضغط الدم الانبساطي أو انخفاض ضغط الدم بشكل عام لم يكونوا في خطر.

ويعرف انخفاض ضغط الدم الانقباضي بأنه العدد الأعلى لضغط الدم عند القراءة، ويتم تعريف انخفاض ضغط الدم الانقباضي الانتصابي بأنه انخفاض لا يقل عن 15 مم زئبقي بعد الوقوف.

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