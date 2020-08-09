توهج أخضر «مخيف» في المريخ

المصدر: دبي - البيان

رصد مسبار فضائي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» مشهداً غريباً لتوهج وصف بـ«المخيف» في الغلاف الجوي لكوكب المريخ باللون الأخضر.

وتظهر الصور التي التقطها مسبار الفضاء الأمريكي «مافن» ومضات غريبة من الأشعة فوق البنفسجية تحدث في داخل الغلاف الجوي لكوكب المريخ. وأشار موقع «space» المتخصص بعلوم الفضاء، إلى أن هذه المشاهد تعود لنبضة غريبة «مخيفة» من «التوهج الليلي» المرتبط بدوران الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

ويقوم مسبار «مالفن» التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» بدراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ والتطورات والتقلبات التي تحدث في داخله.

وكشف المسبار الذي أطلق في عام 2013، عن مشاهد غريبة «غير متوقعه» سجلت لأول مرة للغلاف الجوي الأخضر لكوكب المريخ. ورصدت الصور نبضات في الغلاف الجوي للمريخ تحدث «بالضبط ثلاث مرات كل ليلة خلال فصلي الربيع والخريف على الكوكب».

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