المصدر: (تاويوان - أ ف ب)

في مواجهة انخفاض الحركة الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد، تقدم شركات تايوانية رحلات جوية ذات مناظر بانورامية وتوفر تدريب مضيفي طيران للأولاد، وحتى «رحلات جوية إلى لا مكان».

في الأسابيع الأخيرة، عرض مطارا سونغشان وتاويوان «رحلات إلى أي مكان»: يمر المسافرون بعملية الصعود إلى الطائرة، ثم يستقلون طائرة.. لا تقلع.

تعلم 50 ولداً صباح السبت في مقر شركة الخطوط الجوية «تشاينا إيرلاينز» في تايوان طريقة خدمة الركاب في مقصورة تدريب وهمية. تشنغ يو-وي الذي يعمل في مجال الموضة ويستمتع بالسفر إلى الخارج، جاء مع زوجته وابنته البالغة من العمر ستة أعوام «لإيقاظ هذا الشعور القديم بالسفر» ويقول «ربما لأننا شعرنا بالملل لفترة طويلة جداً». وفي وقت لاحق، صعد أولاد إلى الطائرة بزيهم الرسمي الجديد في رحلة لمدة ساعتين.

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