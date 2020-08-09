إعادة التحقيق بجريمة ارتكبت قبل 30 عاماً

المصدر: (دبي - البيان)

عادت الشرطة البريطانية، مؤخراً، إلى فتح تحقيق بشأن جريمة قتل ارتكبت في منطقة درم قبل ثلاثين عاماً، لكنها عادت إلى الواجهة، وسط آمال بأن يساعد التقدم المحرز في علم الطب الشرعي على تحديد الجاني، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي الثالث من أغسطس 1990، تم العثور على آن هارون، 44 عاماً، مقتولة وسط بركة من الدم، بحسب ما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية. وفي سنة 2005، تم توجيه تهمة قتل الراحلة إلى زوجها، لكن تم إخلاء سبيله فيما بعد، ولم يعد ثمة أي مؤشر يستطيع أن يرشد المحققين حتى يهتدوا إلى المجرم.

أما الآن، فتقول شرطة درم إنها تستخدم تقنيات متطورة في الطب الشرعي لأجل فحص بعض الأشياء التي جرى العثور عليها في مسرح الجريمة قبل ثلاثة عقود.

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