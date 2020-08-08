باريس تواجه موجة حر شديدة

المصدر: باريس - د ب أ

تواجه العاصمة الفرنسية باريس، واحدة من أسوأ موجات الحر التي تعرضت لها خلال 100 عام، حيث يرتفع متوسط الحرارة اليومية إلى 30 درجة مئوية على مدار 7 أيام، فيما تصل الموجة إلى ذروتها غداً الأحد، بدرجة حرارة تبلغ 39 درجة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة الحرارة سوف تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن فرانسوا جوبار، من الأرصاد الجوية الفرنسية، قوله في تغريدة أمس: «هذه الموجة من أسوأ موجات الحرارة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية منذ موجة عام 2003 التي استمرت 10 أيام». وأودت موجة الحر في 2003 بحياة نحو 15 ألف شخص في فرنسا.

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