أوروبا على موعد مع الجفاف بسبب الانبعاثات

المصدر: لايبزيج - د ب أ

تنبأت دراسة حديثة في ألمانيا بزيادة تتابع حالات الجفاف الشديدة واتساع نطاقها وسط أوروبا بنهاية القرن الحالي، إذا لم يتم خفض حجم الانبعاثات الغازية.

وجرى إعداد الدراسة بمشاركة فريق من علماء مركز هيلمهولتس لأبحاث البيئة في لايبزيج، ونشرتها مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» العلمية المتخصصة.

وقال المركز إن فريقاً من الباحثين الألمان والتشيك تحت قيادة المركز قام بدراسة عامي الجفاف 2018 و2019 في إطار سلسلة من بيانات عالمية طويلة المدى عن المناخ خلال 250 عاماً مضت.

وأظهرت النتائج أن وسط أوروبا لم يشهد منذ عام 1766 عامي جفاف في فصل الصيف بهذه الحدة.

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