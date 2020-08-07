شيشة في زفاف تعزل بلدة هندية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عاد مواطن قرية شاديبور بولاية هاريانا بشمالي الهند من حفل زفاف في مدينة جورجاون في أوائل يوليو الماضي، حيث شارك في الاحتفال وتدخين الشيشة، ليتسبب في انتشار عدوى «كوفيد 19» بين 23 شخصاً على الأقل، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وأضافت التقارير الإعلامية ذات العلاقة بأن السلطات عملت على إقفال القرية في بلدة جولانا بعد أن جاءت نتيجة السكان إيجابية مؤكدة إصابتهم بالفيروس. الأشخاص الـ23 كانوا على اتصال مباشر مع الرجل، وقد حظر مجلس القرية تدخين الشيشة في المنطقة. كما أنهم قاموا بإنشاء لجنة للتحقق من التزام الجميع وأطلقت عمليات التعقيم.

ونقل عن غوبال غويال، كبير المسؤولين الطبيين، قوله: «حين ارتفع عدد حالات (كوفيد 19) في البلدة وجدنا أن الشيشة السبب الأساسي لانتقال الفيروس. ويعد تدخين الشيشة ممارسة شائعة في البلدة وكان لا بد من تجنبها لمنع تفشي الوباء».

وأشار الضابط سورندر سينغ من مركز شرطة جولانا للمسألة بالقول: «لقد أغلقنا المنطقة لاحتواء الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا مع ظهور نتائج فحوصاتهم الإيجابية».

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