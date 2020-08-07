انهيارات جليدية محتملة في إيطاليا

المصدر: كورمايور - د ب أ

تم إجلاء أكثر من 60 شخصاً من منطقة فال فيريت في وادي أوستا بإيطاليا، بسبب وجود خطر محتمل بانهيار كتلة جليدية على الجانب الإيطالي من جبل مون بلان، الذي يقع على الحدود الإيطالية الفرنسية.

وقال خبراء إنه من الممكن أن ينهار نحو 500 ألف طن من الجليد - وهو ما يعادل حجم 200 حمام سباحة أولمبي - وأن يصطدم ذلك الجليد بالوادي.

وكان الجليد في نهر بلانبينسيو المتجمد قد بدأ في التحرك بسبب الاختلاف الذي طرأ على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الخطر سيستمر لبضعة أيام فقط، بحسب الخبراء.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز