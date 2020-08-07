«وندسور» تفتح حديقتها الشرقية المغلقة منذ 40 عاماً

المصدر: وندسور - رويترز

للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، تفتح قلعة وندسور، وهي واحدة من مقرات الإقامة الرسمية للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، أبواب حديقتها الشرقية للعامة.

وفي القلعة، التي أمضت الملكة الأشهر القليلة الماضية فيها خلال فترة العزل العام في بريطانيا، بسبب وباء فيروس «كورونا» قبل أن تسافر إلى أسكتلندا، سيتمكن الزوار من التجول في حديقتها، التي أنشئت في عشرينيات القرن التاسع عشر، خلال عطلات نهاية الأسبوع في شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل.

وتضم الحديقة اليوم 3500 من شجيرات الورد حول نافورة تتوسطها، وتزهو بما لها من تاريخ عريق تلبية لأذواق مختلفة خلال حكم الملوك على مر القرون. وفي البداية، زرعت تلك الشجيرات لإضفاء البهجة على ساكني الشقق الملكية على طول الواجهة الشرقية للقلعة. وقال ريتشارد وليامز، أحد أمناء قلعة وندسور: «أنشئت أول حديقة هنا عام 1824 خلال عهد جورج الرابع، لكن وقبل ذلك، خلال العصور الوسطى، كانت هذه المنطقة بمثابة خندق دفاعي».

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