«هابل» يلتقط «المستطيل الأحمر» في صورة جميلة

المصدر: دبي - البيان

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة «ناسا» صورة جميلة وواضحة لما يسمى سديم المستطيل الأحمر الواقع في كوكبة وحيد القرن.

ويقع سديم المستطيل الأحمر، الذي أطلق عليه هذا الاسم نسبة لشكله الصندوقي الفريد، على بعد نحو 2300 سنة ضوئية من الأرض، في كوكبة وحيد القرن (Monoceros)، وقد رصده علماء الفلك لأول مرة خلال رحلة صاروخية في السبعينيات، حسب موقع «روسيا اليوم».

وكشفت «ناسا» الآن عن تفاصيل لا تصدق في بنية المستطيل الأحمر بمساعدة تلسكوب هابل الفضائي، حيث يظهر بميزات تشبه الدرجات. وتشير ناسا إلى أن السديم ناتج عن نجم يحتضر كما هو موضح في الصورة، وأدى انفجار النجم المحتضر إلى خلق هذا الشكل المميز للسديم الكبير بفضل سحابة الغاز التي يقذفها النجم.

وقالت ناسا: «صورة هابل الواضحة تظهر أن المستطيل الأحمر ليس مستطيلاً حقاً، ولكن له بنية عامة على شكل X، التي يفسرها علماء الفلك على أنها ناشئة عن تدفقات الغاز والغبار الخارجة من النجم في المركز».

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