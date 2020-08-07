اكتشاف قطع أثرية عمرها 5000 عام في ألمانيا

المصدر: ميونيخ - د ب أ

حقق علماء الآثار في جنوب ألمانيا اكتشافاً مثيراً، يتضمن مئات من القطع الأثرية التي تعود لنحو 5000 عام، حسب المكتب الإقليمي لرعاية الآثار، في ولاية بافاريا، أمس.

وعثرت مجموعة من العمال على القطع التي يعتقد أن أقدمها يعود إلى عام 2800 قبل الميلاد، خلال عملية حفر بطول نهر الدانوب بالقرب من بلدة ماريابوشينج في بافاريا السفلى.

وتتكون القطع التي يبلغ عددها الإجمالي نحو 600، من مجموعة من أدوات الاستخدام اليومي وأسلحة وأوانٍ، إضافة إلى أدوات نادرة تستخدم في عمليات الدفن.

ويجري الآن تنظيف وتوثيق هذه القطع، ومعظمها من الخزف والعظام والمعادن، تمهيداً لتخزينها. وذكر مكتب رعاية الآثار في بافاريا، أن حالة هذه القطع «جيدة على نحو استثنائي».

ومن بين الاكتشافات بقايا مستوطنة كاملة غير معروفة تماماً، ترجع إلى الفترة بين عامي 800 و1000 بعد الميلاد.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز