النباتات تستشعر قدوم الليل

المصدر: برلين - د ب أ

يتمتع البشر والحيوانات بإيقاع حيوي يملي عليهم بكل وضوح متى يجب على سبيل المثال الأكل أو النوم. وتمتلك النباتات ساعة داخلية، رغم أنها ليست ملحوظة كتلك التي لدى البشر والحيوانات.

ويتأثر الإيقاع الحيوي للنباتات الذي ينظم أشياء مثل متى تفتح أو تغلق أزهارها، متأثرة بأشعة الشمس. فالنباتات تدرك قدوم المساء استناداً على مستويات السكر فيها، بحسب فرانك فيرنر من الرابطة الألمانية لنباتات الزينة. ويتم إنتاج السكر من خلال عملية البناء الضوئي. إذن عندما تغرب الشمس تعلم النباتات أنه حان الوقت لغلق زهورها. ولكن إذا ما اضطربت ساعاتها الداخلية، قد تعاني النباتات من «اختلاف التوقيت».

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