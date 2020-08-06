المريخ والقمر جنباً إلى جنب بالعين المجردة

المصدر: دبي - البيان

من المنتظر أن يقترب القمر والمريخ من بعضهما البعض في نهاية هذا الأسبوع، وسيتمكن مُراقبو النجوم من رصد هذا الحدث السماوي بالعين المجردة، وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن «ذا صن» البريطانية.

ووفقاً لموقع Space.com، سيحدث اقتران القمر مع المريخ في الساعة 4 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8 صباحاً بتوقيت غرينتش) في 9 أغسطس. وهذا يعني أنهما سيبدوان متقاربين جداً عند مشاهدتهما من الأرض.

وإذا لم تتمكن من رصد الاقتران في هذا الوقت نظراً لأن السماء قد تكون مشرقة جداً من موقعك، فهناك أيضاً فرصة لرؤيته في الليلة السابقة، في 8 أغسطس.

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