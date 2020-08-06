اتكأ على تمثال عمره 200 عام فأتلفه

المصدر: دبي - البيان

تسبب سائح في إتلاف جزئي لتمثال يعود إلى القرن التاسع عشر، أثناء التقاط صورة إلى جانب التحفة الفنية النادرة التي أبدعها نحات إيطالي شهير، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وكان السائح النمساوي البالغ من العمر 50 عاماً يريد الاحتفاظ بصورة تذكارية مع التمثال الذي صنعه النحات أنطونيو كانوفا، المعروض في متحف يحمل اسمه بمنطقة بوسانيو شمالي إيطاليا.

وقالت مصادر بالشرطة الإيطالية لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن الرجل كان ضمن مجموعة سياح نمساويين، ثم انفصل عنهم مؤقتاً لأخذ الصورة. لكن يبدو أنه اتكأ على التمثال المنحوت قبل نحو 200 عام «أكثر من اللازم»، ما تسبب بكسر 3 من أصابع قدمه، وفقاً لصور نشرتها «رويترز».

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