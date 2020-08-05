«مكتبات الشارقة» تطلق خدمة الحجز الذكي

أطلقت مكتبات الشارقة العامة التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، خدمة الحجز الذكي للكتب والإعارة الذاتية، التي تتيح لمستخدميها استعارة الكتب دون الحاجة للذهاب إلى المكتبة، وعلى مدار الساعة، وذلك من خلال الوصول لمحتوياتها، عبر بوابتها الإلكترونية واستعارة الكتب واستلامها عبر «خزانة ذكية» ملحقة بمبنى المكتبات.

وينسجم هذا الإطلاق مع حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية، التي أطلقتها المكتبات أخيراً لروّادها، حيث توفر عبر بوابتها الإلكترونية خدمة التسجيل الآلية، التي تتيح للمستخدمين والباحثين الوصول إلى فهرسها الخاص، والتعرّف على محتويات الكتب ومنح الراغبين في الاستعارة فرصة حجز كتبهم المفضلة، عبر حساباتهم الشخصية واستلامها من خلال «جهاز الحجز الذكي»، وذلك باستخدام الهوية الإماراتية أو بطاقة العضوية. (الشارقة - البيان)

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