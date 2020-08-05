«سنافيه» قصيدة مغناة عن قيم الوفاء

أطلق «الثلاثي الذهبي» المكون من الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، والفنان عيضة المنهالي، وشركة الخوار للإنتاج الفني، لمالكها الشاعر الإماراتي علي الخوار، أحدث أعمالها الغنائية التي حملت رائعة من روائع الشعر صاغت كلماتها الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، تحت عنوان «سنافيه»، استكملت فيها الإبداع الذي عودتنا عليه في باقي قصائدها من حيث البناء الفني والتغني بالجمال والشجاعة والشهامة، لتعكس مفرداتها قيم الوفاء والتمسك بها، وبراعة التميز بالغزل العفيف من خلال التمسك بالعادات العربية الأصيلة.

حملت قصيدة «سنافيه» بصمة إماراتية متميزة، حيث شدا بها الفنان عيضة المنهالي، بحنجرته الذهبية.

وسبق لشركة الخوار للإنتاج الفني خلال الفترة الماضية، أن أطلقت أغنية «الغلا انته» ليعاود «الثلاثي الذهبي» تعاونه من جديد بأغنية «سنافيه». (دبي - البيان)

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