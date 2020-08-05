بدء تقييم الترشيحات لجائزة الشيخ زايد للكتاب عن بُعد

عقدت لجنة القراءة والفرز أولى جلساتها للدورة الحالية من جائزة الشيخ زايد للكتاب افتراضياً، وذلك برئاسة الدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومشاركة أعضاء اللجنة الأستاذ الدكتور خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، والناقد والشاعر سلطان العميمي، عضو الهيئة العلمية للجائزة من دولة الإمارات، والدكتور علي الكعبي من دولة الإمارات.

وستعقد اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة عن بُعد لمراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية، وتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدمة للجائزة، وتستمر هذه الاجتماعات حتى نهاية فترة الترشح في 1 أكتوبر المقبل.

ويلي اجتماعات لجنة القراءة والفرز، الإعلان عن القوائم الطويلة، وبدء أعمال «لجان التحكيم» لدراسة الترشيحات وفق معايير مدروسة اعتمدتها الجائزة، والتي تشمل التخصص المعرفي، ومستوى عرض المادة المدروسة، ومدى الالتزام بمنهجية التحليل والتركيب المتبعة فيها، وجماليات اللغة والأسلوب، وكفاية وشمول ومعاصرة وأهمية وموثوقية المصادر والمراجع العربية والأجنبية، والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، والأصالة والابتكار في اختيار الموضوع، والتصدي له بحثاً ودراسة، فضلاً عن جماليات النشر والإخراج الفني في كل مشاركة. (أبوظبي - البيان)

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