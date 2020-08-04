كلمة على رمال الشاطئ تُنقذ 3 بحّارة عالقين

المصدر: أ ف ب

عاد ثلاثة بحّارة ميكرونيزيين كانوا عالقين على جزيرة صغيرة في غرب المحيط الهادئ إلى ديارهم، بعدما رصدت طائرات حربية أسترالية وأمريكية كلمة الاستغاثة "إس أو إس" الضخمة التي كتبوها على رمال شاطئ الجزيرة، وأرشدت فرق الإنقاذ إلى مكانهم، على ما قال مسؤولون.

وأوضحت القوات الجوية الأسترالية أنها عثرت على الرجال الثلاثة الأحد في جزيرة بايكلوت الصغيرة، على بعد نحو 190 كيلومتراً من النقطة التي كانوا أبحروا منها قبل ثلاثة أيام.

وكان قارب الثلاثة البالغ طوله سبعة أمتار خرج عن مساره المقرر، فنفد منه الوقود بين اثنتين من الجزر والجزر المرجانية الاستوائية التي يتجاوز عددها 600 وتتشكّل منها ميكرونيزيا.

وهرعت طائرات حربية أسترالية وأمريكية إلى البحث عن المركب المفقود إثر بلاغ من مركز الإنقاذ والتنسيق للمحيط الهادئ في غوام. ورصدت الطائرات، الأحد، نداء الاستغاثة المكتوب على رمال الشاطئ.

ونقلت مروحية أقلعت من حاملة الطوافات الأسترالية "كانبيرا" الماء والطعام إلى الرجال الثلاثة على الجزيرة، وأفاد طاقمها بأن المفقودين في حال جيدة.

وتولّت دورية بحرية ميكرونيزية إجلاء المفقودين الثلاثة من الجزيرة، وفق ما أفادت القوى المسلحة الأسترالية.

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