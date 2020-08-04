هرة مهربة للمخدرات «تفرّ» من السجن

المصدر: (كولومبو - أ ف ب)

هربت هرّة احتجزت في السجن الرئيسي في سريلانكا بعد محاولتها تهريب مخدرات وبطاقات هواتف خلوية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية أمس. ورصدت الهرة السبت الماضي من قبل مسؤولي الاستخبارات بسجن ويليكادا الذي يخضع لحراسة مشددة، وفق عنصر من الشرطة.

وأضاف المصدر نفسه أن نحو غرامين من الهيروين وبطاقتي هاتف ورقاقة ذاكرة ضبطت في كيس بلاستيك صغير مربوط حول عنق القطة. وأوردت صحيفة «أرونا» أن الهرة هربت من غرفة كانت محتجزة فيها. ولم يصدر تعليق فوري من إدارة السجن. وكان السجن أفاد عن زيادة في حوادث إلقاء الناس المخدرات والهواتف المحمولة والشواحن فوق جدرانه أخيراً.

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