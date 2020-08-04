عائدات لوحات «مونيه الصغيرة» لجمعيات السرطان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

رسمت الفتاة البريطانية ديزي واتس، قبل أربع سنوات، لوحة تصور حديقة مزدانة بالأزهار، لبث مشاعر البهجة في نفسيْ جدها وجدتها اللذين تم تشخيصهما بالسرطان، فجذبت انتباه كثيرين من أنحاء العالم، وتمت تسميتها «مونيه الصغيرة»، ومنذ ذلك الحين، كانت تبيع لوحاتها محققة مبلغاً إجمالياً قدره 50 ألف جنيه إسترليني، تبرعت به كاملاً إلى الجمعيات الخيرية.

وكانت والدة الفتاة قد لاحظت شيئاً متميزاً في العمل الفني لابنتها البالغة 6 سنوات في وقتها، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فسألتها ما إذا كانت ترغب في رسم قماشة ثانية لعرضها في مزاد دعماً للجمعيات الخيرية.

وفي النهاية، بدت اللوحة الثانية أكبر وأكثر عمقاً مليئة بالأزهار في تدرج من العتمة إلى الضوء لتمثل الصراع مع السرطان، فبيعت مقابل 9500 جنيه إسترليني، وكسبت شعبية واسعة إلى حد أن 100 نسخة مطبوعة عنها تم شراؤها.

ودائماً ما تعرض ديزي أزهاراً في لوحاتها، حيث تبيع الأصلية، فيما تذهب النسخ المطبوعة عن لوحاتها مقابل 100 جنيه إسترليني للقطعة. وتقوم إحدى الجمعيات الخيرية بعرض أعمال ديزي على بطاقة، وتقدمها للأسر المتبرعة في سبيل شكرها على كرمها. وكانت الفتاة خلال الإقفال التام، قد رسمت قوس قزح من الأقحوان تكريماً للعاملين على الجبهة الأمامية.

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