«جلد إلكتروني» يساعد أصحاب الأطراف الصناعية

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

طور باحثون في سنغافورة «جلداً إلكترونياً» قادراً على إعادة الإحساس باللمس، في ابتكار يأملون أن يتيح لأصحاب الأطراف الصناعية التعرف إلى الأشياء والإحساس بالملمس، بل والشعور بالحرارة والألم.

ويتكون الابتكار الجديد، الذي أطلق عليه اسم «إيسز» من نحو 100 حساس صغير في مساحة، تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد. ويقول الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية: إن هذا الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبي البشري، وقادر على التعرف إلى ما بين 20 و30 ملمساً مختلفاً وقراءة الحروف بلغة بريل للمكفوفين بدقة تتجاوز 90%.

وقال بنجامين تي رئيس فريق الباحثين «يحتاج البشر لتمرير أيديهم للشعور بالملمس، لكن في هذه الحالة يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة». وأضاف أن لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي تتيح للجهاز التعلم بسرعة. وقال تي: الفكرة مستوحاة من أحد أفلام ثلاثية «حرب النجوم» حيث يفقد لوك سكاي ووكر إحدى شخصيات الفيلم ذراعه اليمنى، وتم استبدالها بذراع آلية بدا أنها قادرة على اللمس.

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